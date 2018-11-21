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21 ноября 201816:38 Евгений Нипот

Приняли за зайца: самолет, сбивший Епремяна, не прервал взлет

Ространснадзор проведет внеплановую проверку Шереметьева из-за гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Также будут проверены службы авиационной безопасности и организации аэропортовой деятельности. Свое расследование также ведет Следственный комитет. Особую комиссию создали и в Росавиации. Человек оказался на взлетно-посадочной полосе, где его сбил "Боинг".

Кадры, сделанные на взлетно-посадочной полосе №2 аэропорта Шереметьево, опубликованы Следственным комитетом. Мужчина оказался на летном поле, когда "Боинг 737" компании "Аэрофлот" набирал скорость. Молодой человек попал под самолет — погиб моментально. Судя по опубликованным в Интернете переговорам, экипаж посчитал, что борт столкнулся с небольшим животным типа зайца. Взлет был продолжен. По словам экспертов, когда самолет набирает большую скорость, пилотам крайне трудно рассмотреть, что или кто находится на полосе.

"Столкновение с любым предметом опасно, ведь тут и двигатель рядом, и обшивка, — рассказывает заслуженный летчик-испытатель СССР, почетный президент Федерации любителей авиации России Виктор Заболотский. — Когда скорость за 200 столкновение неизбежно. Прервать взлет оснований не было, если не загорелось аварийное табло – полет продолжился".

Уже в Афинах, куда прибыл самолет, были обнаружены повреждения фюзеляжа. И следы столкновения. Несмотря на это, посадка прошла успешно. Сейчас главный вопрос – как мужчина мог оказаться в закрытой зоне? К расследованию инцидента подключилась Росавиация.

"В Росавиации создана комиссия, она уже приступила к работе. Все выводы и результаты будут готовы через десять дней, — сообщил советник руководителя Росавиации Сергей Извольский. — Собирается информация от аэродромных служб аэропорта, служб авиабезопасности".

Известно, что погибший – гражданин Армении. Его имя – Алберт Епремян, 93-го года рождения. Информацию о том, что молодой человек был депортирован из Испании, в посольстве Армении не подтверждают. "В СМИ была информация, что он был депортирован из Испании. У нас подобной информации нет, — констатировал пресс-секретарь посольства Республики Армения в России Левон Торгомян. — И в связи с тем, что он сам обратился в посольство, в связи с утерей документов, сам хотел вернуться в Армению. Личность была установлена по предоставленному свидетельству".

Информагентства сообщают: по пути в Россию мужчина устроил на борту драку и на земле был задержан сотрудниками полиции. После оформления протокола об административном правонарушении был отпущен. По информации следователей, на полосу мужчина сбежал, когда следовал на посадку.

"После прохождения процедуры регистрации на рейс сообщением Москва — Ереван мужчина централизовано с другими пассажирами проследовал на посадку в самолет, — добавляет представитель московского межрегионального Следственного управления на транспорте Наталья Федорова. — В последующем, при неустановленных в настоящее время следствием обстоятельствах, молодой человек при осуществлении посадки в перронный автобус проследовал в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта".

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. По факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов, повлекшего смерть человека. Также проверку аэропорта инициировала Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Ространснадзор.

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