Вместо аэропорта именем Егора Летова назвали неизвестного ранее жука

В честь лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова решил назвать новый вид жука-пилоуса ученый из Ярославской области Алексей Сажнев.

Он пояснил, что обнаружил этот новый вид, когда разбирал старую коллекцию. Назвал он его Augyles letovi, что можно перевести как "пилоус Летова".

В комментарии РИА Новости Сажнев признался, что Егор Летов как творческая личность в свое время очень повлиял на него.

При этом ученый-биолог пояснил, что с историей про аэропорт это никак не связано: описание нового вида жука было опубликовано в научном журнале еще до истории с конкурсом на название омского аэропорта. "Просто так получилось", — сказал Сажнев.

Ученый также пояснил, что семейством Heteroceridae занимаются всего три-четыре человека, поэтому данная группа достаточно не изучена. К тому же сам жук из Вьетнама, из Юго-Восточной Азии. "А это достаточно сложный регион, откуда тоже мало что известно", — добавил Сажнев.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Великие имена России" жители Омска предложили присвоить местному аэропорту имя своего земляка — основателя и лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, который скончался в 2008 году.

Однако в финальную тройку имен для аэропорта Омска имя Егора Летова не попало.

Позже депутат Госдумы Виталий Милонов предложил "Аэрофлоту" присвоить имя музыканта Егора Летова одному из самолетов компании.