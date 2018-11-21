Троих российских кинематографистов не пустили в Грузию

Тбилиси закрыл границу перед тремя российскими кинематографистами, прилетевшими на открытие кинопоказа российских фильмов "Свидание с Россией". В "Свидании с Россией" в грузинской столице было отказано режиссеру "Ералаша" Борису Грачевскому, Александру Шеину и продюсеру Владимиру Пирожку.

Трех россиян 21 ноября не пустили в Грузию из-за нарушения ими закона "Об оккупированных территориях", пояснил глава грузинского МВД Георгий Гахария. "У нас есть много поводов для того, чтобы нежелательных людей не впускать в нашу страну", — подчеркнул при этом глава министерства внутренних дел Грузии.

В Грузии нарушителями закона "Об оккупированных территориях" становятся все иностранцы, которые посещают Абхазию и Южную Осетию без согласия грузинских властей. На Украине по такому же принципу караются иностранные граждане, посетившие российский Крым или народные республики Донбасса.