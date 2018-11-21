Из квартиры киргизской пенсионерки вывезли 10 самосвалов мусора

Два дня ушло у сотрудников городских служб Бишкека на вывоз мусора из квартиры местной пенсионерки — отходы не давали им добраться до протекающей батареи, и все это время многоэтажный дом оставался без отопления. Чтобы переместить все накопленные 80-летней женщиной вещи, бригаде потребовалось 10 грузовых машин.

Первый и второй этажи дома по улице Боконбаева киргизской столицы затопило в минувшее воскресенье, 19 ноября, но рабочим не удалось быстро устранить аварию. Хозяйка квартиры долго отказывалась впускать бригаду, а когда открыла дверь, то тут уже ахнули коммунальщики — попрошайничающая на улицах инвалид второй группы забила все комнаты, туалет и прихожую мусором на 1,7 метра в высоту. Сама она спала под потолком на своем же "богатстве".

Только из прихожей, как уточняет "Спутник", рабочие вытащили два самосвала барахла, на дальнейший разбор завалов ушло еще двое суток — за это время вывезли на полигон еще около восьми грузовиков мусора. К вечеру вторника коммунальщикам все же удалось добраться до батареи и устранить течь, после чего в дом вернули отопление.

Жильцы дома давно жаловались на "коллекционерку", но та каждый раз обещала начать уборку и исчезала.