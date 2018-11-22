В России научились делать пипифакс: дешевая туалетная бумага получила знак качества

Роскачество завершило всероссийское исследование туалетной бумаги. Эксперты изучили самые популярные марки предмета жизненной необходимости – от самых дешевых до самых дорогих – и выяснили, есть ли между ними разница, а также насколько безопасна туалетная бумага.

Для участия в исследовании Роскачество закупило туалетную бумагу одного, двух, трех и четырех слоев 30 наиболее востребованных среди потребителей марок. География производства велика: это и Россия (Москва, Новосибирск, Сыктывкар, Коми, Татарстан, Краснодарский край, Ленинградская, Тамбовская и Ростовская области), и Германия, и Италия, и КНР, и Франция. Размах в ценовой категории также немаленький: от 5,4 до 107 рублей за рулон.

Каждый товар эксперты проанализировали по 64 показателям качества и безопасности. В бумаге искали опасные хлор и свинец, сравнивали однослойную бумагу с многослойной, растворяли ее в воде и измеряли каждый рулон в длину. В результате проведенного исследования продукция 5 марок туалетной бумаги может претендовать на получение государственного Знака качества. Это Zewa Exclusive ultra soft, получившая к тому же высший балл в рейтинге Роскачества, а также Zewa deluxe, Papia, CleanOK и Familia.

В первую очередь, специалисты выяснили, насколько безопасна туалетная бумага, закупленная в российских магазинах. Существует популярный потребительский миф, что в туалетной бумаге есть хлор, свинец и другие опасные вещества. Дело в том, что туалетную бумагу производят из трех разновидностей сырья: из первичного – целлюлозы, вторичного – макулатуры, а также из микса целлюлозы и макулатуры. Потребитель, используя известные ассоциации со словом "макулатура", полагает, что в туалетной бумаге есть свинец, содержащийся в печатной краске, а также другие опасные вещества. Однако свинец в печатной краске не используется в нашей стране еще с конца 80-х годов, и в туалетной бумаге его быть по определению уже не может, что и подтвердили исследования Роскачества. Нет ни в одном рулоне и мышьяка, хрома, цинка, а также хлора и формальдегида. Более того, эксперты доказали, что бумага из вторичного сырья (макулатуры) соответствует требованиям безопасности так же, как и продукция, изготовленная из первичного сырья (целлюлозы). Таким образом, вся исследуемая бумага безопасна.

Вся проверенная Роскачеством бумага также не содержит механических повреждений, складок, пятен, дыр и посторонних включений (песок, минеральные включения, кора), пятен от масла и потеков грязной воды.

Также эксперты проверили потребительский миф о том, что цветная и ароматизированная бумага может окрашивать кожу и вызывать раздражение. Однако, как показала проверка, вся тестируемая бумага, включая однослойную, не вызывает раздражения кожи и слизистой. Более того, используемые производителями красители и отдушки не токсичны, а интенсивность аромата (запаха) соответствует требованиям ГОСТа.

Александр Каган, химик-технолог, комментирует: "Добросовестные производители наносят отдушку на втулку. При производстве втулки в нее вставляется форсунка, в которую подается ароматизатор. Следовательно, ароматизатор не попадает на само полотно. Кстати, как раз поэтому и запах у туалетной бумаги не очень устойчивый, так как у нее нет задачи парфюмирования тела, задача такой бумаги – чисто эстетическая, чтобы человеку было приятно ею пользоваться".

Однако продукция двух торговых марок Lotus (3-слойная, светло-розовая) и Pero Ultracolor (3-слойная, синяя) не прошла тестирование на окрашивание: жидкость, в которой проводилось исследование, в ходе проверки окрасилась. Вся же остальная бумага была окрашена стойкими красителями.

Опровергли в Роскачестве и миф о том, что многослойная бумага всегда впитывает лучше, чем однослойная. Примечательно, что вся исследуемая однослойная бумага (7 торговых марок) достойно прошла испытание, показав высокую степень впитываемости, как, впрочем, и многослойная бумага.

В Роскачестве провели осязательное тестирование всей бумаги на объемную и поверхностную мягкость, выставляя оценки от 1 до 5,5 баллов получила продукция марки Zewa Exclusive ultra soft, ее специалисты сочли самой мягкой. 13 марок получили 4 балла – это минимальный порог комфортности для претендентов на Знак качества. 12 марок получили 3 балла, 4 марки – лишь 2 балла. Жесткой признали туалетную бумагу брендов "Б/Н" (однослойная, Воронеж), "Красная цена" (однослойная), "Лилия" (2 слоя) и "Туалетная бумага из Набережных Челнов" (однослойная).

Кроме того, хорошая туалетная бумага не должна засорять канализацию, а значит, должна хорошо растворяться в воде. Быстрее всего с этим справилась продукция марки Familia, медленнее всех – "Лилия". При этом и ГОСТу, и повышенным требованиям Роскачества по скорости растворения бумаги соответствовала продукция следующих марок: "Б/Н" (1 слой, Воронеж), Б/Н (1 слой ООО "Вторресурсы"), "Красная цена" (1 слой), "Народная" (1 слой), Aster Perfetto (3 слоя), CleanOK (2 слоя), Familia (2 слоя), Kleenex (2 слоя), Lotus (3 слоя), Papia (3 слоя), Pero (3 слоя), Zewa deluxe и Zewa Exclusive ultra soft.

Эксперты проверили на растворяемость и втулку. Однако тестирование проходила только продукция торговой марки Zewa, у которой смываемая втулка заявлена в маркировке. Все три продукта этой марки прошли испытание, причем на растворение втулок ушло от 5,5 до 7,2 секунд.

Кроме того, вся туалетная бумага прошла в Роскачестве измерительные тесты на ширину, длину рулона и площадь листа. Нормированному размеру (по ГОСТу не менее 9 см в ширину и минимальная площадь – 110 см²) соответствуют или слегка превышают 28 торговых марок. Продукция двух ("Народная" и "Чистый дом") оказалась меньше ГОСТа по ширине, еще двух ("Лента" и Soft) – по площади листа, однако вся она произведена по ТУ, и нарушителем ни один из этих брендов считаться не может. Длину рулона из 30 марок неверно указали 4: "Б/Н" (ООО "Вторресурсы", Казань), "Народная", Aster perfetto и Kleenex.

Наконец, эксперты провели традиционное сравнение всех закупленных продуктов по параметру "цена-качество". Оказалось, что высокая стоимость туалетной бумаги не гарантирует ее качество. Так, например, самая дорогая марка Lotus (106,8 рубля за рулон) провалила тест на окрашивание, и в рейтинге Роскачества у продукции Lotus наименьший балл (2,425). Стоившая 19,6 рубля за рулон туалетная бумага Familia получила при этом 4,9 балла и соответствует повышенным требованиям Роскачества. Самая дешевая из двуслойной бумаги "Круглый год" (9 рублей за рулон) получила 4,4 балла в рейтинге, а самая дешевая из однослойных "Народная" (5,4 рубля за рулон) – 4,1 балла.