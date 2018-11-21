Один муж на двоих: Печерникова и Гнилова встретились впервые после убийства Соловьева

В "Прямом эфире" впервые после убийства в канун 2000-го года актера Александра Соловьева встретились женщины, которые любят его до сих пор. Ранее актриса Людмила Гнилова рассказывала, как они прожили счастливо вместе 22 года, а потом муж стал злоупотреблять алкоголем. В это же время в его жизни появилась актриса Ирина Печерникова.

В 23 года она сыграла молодую учительницу в фильме "Доживем до понедельника". Ей с партнером по фильму Вячеславом Тихоновым молва приписывала роман и даже брак. Однако главной любовью ее жизни стал Александр Соловьев, который ушел к ней от Гниловой.

Соловьев с Печерниковой прожили вместе всего три года. Строили планы на счастливое совместное будущее, но надежды оборвались в один момент.

До сих пор остается загадкой, что случилось с актером в тот вечер: около месяца неопознанное тело пролежало в морге Института Склифосовского. Ему было всего 47 лет.

Как жили актрисы все эти годы после убийства любимого мужчины? Что произошло в ту роковую ночь, когда Соловьева не стало? Держат ли они друг на друга обиду? И чем закончилась их встреча в студии? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".