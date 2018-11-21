В Москве состоится слет доноров крови

23 ноября 2018 года в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова пройдет V форум-слет организаторов донорского движения "Движение жизни".

По словам Елены Стефанюк, директора Национального фонда развития здравоохранения, заместителя руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате России, деловая часть форума будет состоять из ряда сессий: "Донорство крови и ее компонентов. Актуальное состояние, задачи развития", "Донорство крови в вопросах и ответах" и форсайт-сессии.

Она подчеркнула, что участники мероприятия примут участие в работе параллельных практических мастерских, а также обсудят актуальные проблемы донорского движения на тематическом круглом столе.

На слете будут подведены итоги III столичного донорского марафона "Достучаться до сердец" и образовательной программы Учебно-методического центра для организаторов донорского движения Национального фонда развития здравоохранения.