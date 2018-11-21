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21 ноября 201818:34

Мост под Воронежем рухнул под тяжестью двух груженых "Камазов"

Вктонтакте / Типичный Воронеж

Причиной обрушения пролета автомобильного моста через реку Савала (Терновский район Воронежской области) стало превышение допустимой нагрузки. На месте работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, при обрушении пролета длиной 120 метров автомобильного моста пострадали 6 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону, около 16:00 по московскому времени у села Братки Терновского района на 20-м километре автодороги Курск — Борисоглебск — Терновка два груженых "Камаза" осуществляли движение по мосту, на котором проводились ремонтные работы. Известно, что ремонтировал мост тамбовский "Мостострой".

Пресс-служба правительства Воронежской области уточняет, что происшествие не повлияло на жизнеобеспечение района. Губернатор области Александр Гусев держит ситуацию под контролем.

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