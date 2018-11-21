Первым покупателем легализованной в американском городе марихуаны стал мэр

Вслед за Калифорнией на восточном побережье США легализовали марихуану. В ноябре это произошло в Массачусетсе. Дебютным покупателем "травки" в кофешопе в Нортгемптоне стал мэр города Дэвид Нарквиц, сообщает CBS.

Градоначальника заметили в очереди за марихуаной, где он стоял вместе с остальными жителями Нортгемптона. Мэр купил шоколадку с коноплей. По словам чиновника, он собирается сохранить этот продукт для истории.

"Много лет марихуана была запрещена в Нортгемптоне. После ее легализации продукт, тем не менее, будет проходить строгий контроль, а его продажи – регулироваться", — заявил Нарквиц.

Помимо Нортгемптона, марихуана также легальна в массачусетском городе Лестер.

В настоящий момент легкие наркотики также легализованы в Колорадо, Вашингтоне, Орегоне, Аляске, Неваде и Калифорнии.