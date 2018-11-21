В Китае Винни-Пух оказался под запретом из-за схожести с главой государства

Сотрудники одного из популярных китайских сайтов про видеоигры замазали Винни-Пуха на скриншотах видеоигры Kingdom Hearts III. Диснеевский медвежонок находится под негласным запретом в КНР, потому что с ним любят сравнивать национального лидера Си Цзиньпина, сообщает Tech Raptor.

Журналисты отмечают, что "отношения Винни-Пуха и Си Цзиньпина" дали течь несколько лет назад из-за многочисленных шуток в соцсетях о сходстве китайского лидера с пузатым мишкой.

Уже в 2017 году картинки с Винни-Пухом начали удалять из местных блогов, а в 2018-м в Китае отказались показывать фильм "Кристофер Робин" и даже заблокировали сайт телекомпании HBO.

Сообщается, что впервые Винни-Пуха сравнили с китайским лидером в 2013 году, в ходе встречи Си Цзиньпина с Бараком Обамой на саммите в Америке. С тех пор китайские аналоги Twitter и Google (Weibo и Baidu) начали удалять коллажи, на которых присутствуют политик и медвежонок.