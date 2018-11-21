Шахматистка Екатерина Лагно в шаге от звания чемпионки мира

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат мира по шахматам среди женщин. В среду, 21 ноября, состоялась третья партия финала, в котором встречаются российский гроссмейстер Екатерина Лагно и действующая чемпионка мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь.

На этот раз россиянка играла черными фигурами и свела партию к ничьей. Первая партия состоялась в понедельник и завершилась вничью, а во втором поединке во вторник Лагно одержала победу. Таким образом, общий счет в матче стал 2:1 в пользу Лагно.

Для общей победы на чемпионате мира россиянке нужно не проиграть в заключительной, четвертой классической партии, которая пройдет в четверг. Если китаянка одержит победу, то соперницы проведут тай-брейк.