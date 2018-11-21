Три варианта от Центробанка: нефть от 35 до 75 долларов за баррель

Центробанк РФ подготовил три сценария развития российской экономики на ближайшие три года.

Как передает РИА Новости, варианты разнятся в зависимости от стоимости нефти.

Оптимистический сценарий предполагает, что цена черного топлива на мировых рынках превысит отметку в 75 долларов за баррель. Средний не исключается, что нефть будет стоить примерно 55 долларов. Самый пессимистический вариант рассматривает снижение цен до 35 долларов.

При любом развитии ситуации предполагается, что инфляция будет колебаться на отметке в 4%. При этом руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина не считает, что в 2019-2011 году наступит вариант третьего , самого худшего варианта.

Представители Государственной думы РФ полагают, что постоянно действующий показатель в 4% инфляции позволит российскому бизнесу более сбалансированно вести свои операции и планировать долгосрочные инвестиции.

Так считает руководитель думского комитета финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Его коллега по нижней палате, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров доверяет действиям Центробанка РФ и полагает, что его основная задача состоит в сохранении низкого уровня инфляции. При этом парламентарий высказался против того, чтобы возлагать на Банк России ответственность за экономический рост.