Российские керлингисты потерпели шестое поражение на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по керлингу, который проходит в эстонском Таллине, мужская сборная России встречалась с командой Норвегии. Россияне уступили сопернику со счетом 5:7, потерпели пятое поражение на турнире и лишились шансов на выход в плей-офф.

За сборную России выступали Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов, Петр Кузнецов и Антон Калалб. Следующую игру россияне проведут 22 ноября против итальянской команды. Эта встреча станет последней для нашей сборной.

Напомним, что российские керлингисты провели на чемпионате Европы восемь матчей, лишь в двух из них добившись победы. На данный момент мужская сборная России занимает седьмое место. В полуфинал досрочно квалифицировались команды Швеции, Италии и Шотландии.