Тема:

Русская Арктика 31 минута назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
21 ноября 201819:57

"Дни Арктики" соберут в Москве 50 тысяч участников

В Москве стартовал форум "Дни Арктики", который продлится до 24 ноября и, как ожидается, соберет не менее 50 тысяч человек.

Как передает телеканал "Россия 24", в течение этих дней запланированы около полусотни деловых и культурных событий.

Цель мероприятия — привлечь внимание к природным и культурным объектам Арктики и повысить туристическую привлекательность районов Крайнего Севера.

Главной площадкой первого дня стал пресс-центр международного информационного агентства "Россия сегодня", где прошло пленарное заседание по вопросам экологии и развития региона.

"Задачи, которые мы перед собой поставили – это выйти к 2024 году на грузопоток по Северному морскому пути в цифре 80 миллионов тонн. При том, что уже немало сделано в Арктике, мы абсолютно убеждены в том, что нам это под силу", — заявил Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии России.

Он подчеркнул, что Россия занимает ключевые позиции в сфере освоения Арктики, осуществляя международные инновационные проекты. Кобылкин привел в пример Ямал СПГ, в котором участвуют китайская нефтегазовая компания China National Petroleum Corporation и французская Total S.A.

Ранее по теме

Сейчас

19:38

На Ленинградском вокзале с рельсов сошел вагон

19:15

Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS о лишении Зубкова золота Олимпиады-2014

17:39

Под Новосибирском после капремонта обрушилась стена школы

17:10

При обрушении моста в Воронежской области пострадали шесть человек

16:20

Кокорин и Мамаев отправили деньги избитому водителю

15:13

Умерла известная журналистка Зоя Ерошок

14:00

В Кремле прокомментировали выборы главы Интерпола

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Три варианта от Центробанка: нефть от 35 до 75 долларов за баррель

Три варианта от Центробанка: нефть от 35 до 75 долларов за баррель

59 минут назад
Мост под Воронежем рухнул под тяжестью двух груженых "Камазов"

Мост под Воронежем рухнул под тяжестью двух груженых "Камазов"

1 час назад
"Он никогда не попадал в странные истории": знакомые и родственники о погибшем на взлетке

"Он никогда не попадал в странные истории": знакомые и родственники о погибшем на взлетке

2 часа назад
Путин: диверсификация оборонной промышленности – ключевая, стратегическая задача

Путин: диверсификация оборонной промышленности – ключевая, стратегическая задача

4 часа назад
От Ховринской больницы осталось 100 тысяч кубометров мусора

От Ховринской больницы осталось 100 тысяч кубометров мусора

1 час назад
Один муж на двоих: Печерникова и Гнилова встретились впервые после убийства Соловьева

Один муж на двоих: Печерникова и Гнилова встретились впервые после убийства Соловьева

2 часа назад
10 государств, кроме США и Великобритании, которые "высасывают" из других стран таланты

10 государств, кроме США и Великобритании, которые "высасывают" из других стран таланты

9 часов назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

10 часов назад
Сломал нос и ногу: таксист напал на девушку

Сломал нос и ногу: таксист напал на девушку

11 минут назад
Кокорин и Мамаев отправили деньги избитому водителю

Кокорин и Мамаев отправили деньги избитому водителю

4 часа назад
Троих российских кинематографистов не пустили в Грузию

Троих российских кинематографистов не пустили в Грузию

2 часа назад
Мальчик из Таиланда заработал родителям на дом, переодеваясь в девочку

Мальчик из Таиланда заработал родителям на дом, переодеваясь в девочку

4 часа назад
Стартовал 2-ой этап конкурса "Ты — КиберкOMENтатор"

Стартовал 2-ой этап конкурса "Ты — КиберкOMENтатор"

6 часов назад
Планы на 2019-й: от цифровых двойников до общения дронов

Планы на 2019-й: от цифровых двойников до общения дронов

8 часов назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

19.11.2018 15:30
Суд в ОАЭ приговорил британца к пожизненному сроку за шпионаж

Суд в ОАЭ приговорил британца к пожизненному сроку за шпионаж

35 минут назад
На Ленинградском вокзале с рельсов сошел вагон

На Ленинградском вокзале с рельсов сошел вагон

37 минут назад
Huawei представила недорогой смартфон Honor 10 Lite

Huawei представила недорогой смартфон Honor 10 Lite

1 час назад
Lada попала в топ мировых автомобильных брендов

Lada попала в топ мировых автомобильных брендов

1 час назад
Шахматистка Екатерина Лагно в шаге от звания чемпионки мира

Шахматистка Екатерина Лагно в шаге от звания чемпионки мира

1 час назад
Стало ясно, почему у некоторых самок насекомых вырастают "пенисы"

Стало ясно, почему у некоторых самок насекомых вырастают "пенисы"

2 часа назад
В Центральном парке Ставрополя произошла перестрелка. Видео

В Центральном парке Ставрополя произошла перестрелка. Видео

2 часа назад
Под Новосибирском после капремонта обрушилась стена школы

Под Новосибирском после капремонта обрушилась стена школы

2 часа назад
"Это не посылка": загадочная новинка от Volvo

"Это не посылка": загадочная новинка от Volvo

2 часа назад
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019

Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019

2 часа назад
Абрамович рассекретил тайну стройки на участке "Чудо-женщины"

Абрамович рассекретил тайну стройки на участке "Чудо-женщины"

3 часа назад
Вместо аэропорта именем Егора Летова назвали неизвестного ранее жука

Вместо аэропорта именем Егора Летова назвали неизвестного ранее жука

3 часа назад
Новые лазерные автомобили для Росгвардии будут помогать в борьбе с терроризмом

Новые лазерные автомобили для Росгвардии будут помогать в борьбе с терроризмом

3 часа назад
Петербуржца отбросило на 10 метров после столкновения с Porsche

Петербуржца отбросило на 10 метров после столкновения с Porsche

4 часа назад
Госдума одобрит реформу техосмотра

Госдума одобрит реформу техосмотра

4 часа назад
Сибирякам на голову свалился розовый фламинго

Сибирякам на голову свалился розовый фламинго

4 часа назад
Умерла известная журналистка Зоя Ерошок

Умерла известная журналистка Зоя Ерошок

4 часа назад
"Русский гигант" Валуев признался, что над ним смеялись в школе

"Русский гигант" Валуев признался, что над ним смеялись в школе

5 часов назад
Лавров: голосованию в ОЗХО сопутствовали шантаж и подкуп

Лавров: голосованию в ОЗХО сопутствовали шантаж и подкуп

5 часов назад
В Кремле прокомментировали выборы главы Интерпола

В Кремле прокомментировали выборы главы Интерпола

6 часов назад
УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом

УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом

6 часов назад
Найден способ расплавить золото при комнатной температуре

Найден способ расплавить золото при комнатной температуре

6 часов назад
Глава Кузбасса устроил разнос депутату-коммунисту из-за водолазки

Глава Кузбасса устроил разнос депутату-коммунисту из-за водолазки

6 часов назад
Приседай и отжимайся! В стройфирме для топ-менеджеров придумали необычное наказание

Приседай и отжимайся! В стройфирме для топ-менеджеров придумали необычное наказание

7 часов назад
Учительницу из Северодвинска, избивавшую школьников скакалкой, отстранили от работы

Учительницу из Северодвинска, избивавшую школьников скакалкой, отстранили от работы

7 часов назад
Коалиция нанесла удар по Сирии бомбами с белым фосфором. Есть жертвы

Коалиция нанесла удар по Сирии бомбами с белым фосфором. Есть жертвы

7 часов назад
Ученые обнаружили клетки мозга в почках

Ученые обнаружили клетки мозга в почках

7 часов назад
Глава ФНС: переводы с карты на карту налогами облагаться не будут

Глава ФНС: переводы с карты на карту налогами облагаться не будут

7 часов назад
Умерла пенсионерка, сын которой жаловался на ампутацию "не той" ноги

Умерла пенсионерка, сын которой жаловался на ампутацию "не той" ноги

8 часов назад
Эдвин Мартон покажет в Москве шоу "Stradivarius"

Эдвин Мартон покажет в Москве шоу "Stradivarius"

22 часа назад
"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

20.11.2018 17:24
"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

19.11.2018 11:28