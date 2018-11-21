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Дело саудовского журналиста 57 минут назад
Трамп объяснил, что и кому готова прощать Америка
Дональд Трамп поставил точку в вопросе санкций из-за дела Джамаля Хашогги. Президент США заявил, что даже громкое убийство не заставит его испортить отношения с Саудовской Аравией. Эти слова стали ответом на требования Конгресса прекратить сотрудничать с теми, кто причастен к расправе, а ведь как раз сегодня в прессу попала аудиозапись последних минут жизни журналиста. Что произошло за дверями саудовского консульства в Стамбуле? И какой эффект это произвело в Вашингтоне?
Считается, что поговорка про "нехорошего человека", который, хоть и нехороший, но главное, что американский, в обиход дипломатии США вошла еще во времена Франклина Рузвельта и никарагуанского диктатора Самосы. И потому в случае с убийством Джамаля Хашогги и указаниями на причастность к этому убийству наследного принца бин Салмана от Вашингтона вряд ли стоило ждать отказа от базовых принципов.
Другое дело, что до столь откровенного цитирования поговорки в Белом доме давно никто не опускался. "Суть в том, что может, бин Салман стоит за этим, а может, и нет, — сказал Дональд Трамп. — Вот если вы посмотрите на Иран, что творит Иран, это опасная страна. Посмотрите, что творится в Сирии у Асада. Мы выступаем вместе с Саудовской Аравией! Все дело в том, что Америка для меня, прежде всего. Мы не откажемся от сотен миллиардов долларов, чтобы позволить России, Китаю и остальным заполучить их!".
У Трампа для саудовских властей даже нашлись слова благодарности. Цены на нефть падают, и в этом президент США видит их заслугу. И все это на фоне новых утечек из недр саудовского консульства в Стамбуле. Аудиозапись еще не опубликована, но уже доступна ее расшифровка: "Отпустите мою руку! Что вы делаете!?". На фоне звуков борьбы (жертву избивали и пытали) слышна брань полковника саудовской разведки Махера Абдулазиза Мутреба. Считается, что он был лидером группы: "Предатель! Ты будешь привлечен к ответственности!".
Откровенность, с которой хозяин Белого дома встал на защиту союзников, шокировала конгрессменов. "У меня возникло ощущение, что заявление, которое нам представили, подготовили не для США, а для Саудовской Аравии", — отметил председатель комитета сената США по внешним делам Боб Коркер.
Дело об убийстве Хашогги, конечно бы, не стало таким громким, если бы не Турция. Есть подозрения, что за утечками стоят именно турецкие разведслужбы. Для Анкары это важный козырь на переговорах с США, но если ориентироваться на встречу госсекретаря Помпео с его коллегой Чавушоглу, особого прогресса тут пока нет. Все остались при своих.
"США сохранят нынешний уровень отношений с королевством Саудваская Аравия, нашим важным партнером", — заявляет госсекретарь США Майк Помпео.
В Эр-Рияде Помпео был в октябре. Катарские источники теперь пишут, что глава Госдепа якобы привозил королевской семье из-за океана хитрый план, как вывести из-под удара бин Салмана, свалив организацию убийства Хашогги на какого-нибудь другого принца. К плану, дескать, могут вернуться, если станет совсем жарко. Температура, и правда, растет.
В турецком парламенте уже звучат заявления о том, что менталитет Эр-Рияда недалек от менталитета Бен-Ладена. Глава МИДа, конечно, был дипломатичнее, но сути это не меняет. "Это вопрос человеческих ценностей, это убийство, — убежден министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушошлу. — И мы не можем сказать: "Наша торговля возрастет, давайте замнем это дело, проигнорируем его".
Возмущение решил продемонстрировать и Евросоюз, однако, весьма вялое. В Брюсселе пообещали внимательно следить за ходом расследования и потребовали от Саудовской Аравии дать честное слово, что больше журналистов убивать там не будут. Как крайняя мера заявлен судебный процесс где-то в неопределенной перспективе.
Отдельно выступила Германия. Там собрались больше не продавать саудитам оружие. Впрочем, немецкие 416 миллионов евро (на столько у Берлина военных контрактов с Эр-Риядом) — капля в Персидском заливе на фоне 110 американских миллиардов (на столько собирается продать оружия Вашингтон).
Особенно двулично это расследование, а также игры и торги, которые его сопровождают, выглядят на фоне "дела Скрипалей". В отличие от зверски убитого Хашогги (тело журналиста расчленили) и отец, и дочь, якобы отравленные "Новичком", живы. Оба при этом продолжают хранить подозрительное молчание. Прямых улик вины России в деле тоже нет, иначе бы их уже сто раз продемонстрировали. Вместо доказательств — сплошное нагромождение косвенных свидетельств. Сомнителен и мотив.
В случае Саудовской Аравии все ровно наоборот, но у бин Салмана имеются в Вашингтоне влиятельные друзья и покровители. Одним из них считают президентского зятя Джареда Кушнера. То есть старается Трамп не только ради военных контрактов, дешевой нефти, но и для не королевской, а своей собственной семьи.
Наших дипломатов США и европейские союзники начали высылать вообще без всяких доказательств причастности России. Те самые американские сенаторы, которые требовали немедленно наказать Москву уже готовы дать Трампу 120 дней, чтобы он определился с позицией, ну или попросту сманеврировал.
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