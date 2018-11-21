К 2030 году на военных заводах половина продукции будет гражданской

Уже через семь лет треть продукции российских оборонных предприятий должна иметь гражданское или двойное назначение. К этому промышленников, работающих на гособоронзаказ, призвал Владимир Путин. Президент провел в Сочи новое совещание с военными и представителями ОПК и большую его часть посвятил именно диверсификации работы оборонных заводов.

К 2020 году Россия в основном должна завершить переоснащение армии и флота. Это значит, что гособоронзаказ будет сокращаться. И предприятиям военно-промышленного комплекса, так или иначе, придется переключаться на производство гражданской продукции.

Президент ставит задачу — не просто обеспечить такой переход, но сделать так, чтобы новые товары были конкурентоспособными.

Доля высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения уже к 2020 году должна составить 17%. А к 2030-му это будет половина всего ассортимента, производимого на оборонных заводах.

"Решение этой задачи должно дать организациям ОПК возможность уверенно смотреть не только в завтрашний, но и в послезавтрашний день, работать на полную мощность, без простоев, тем самым сохранить финансовую стабильность в период, когда пик расходов на перевооружение армии и флота пройдёт, и масштабы гособоронзаказа объективно снизятся", — отметил президент РФ.

Особенность российского оборонного комплекса в том, что большинство производств изначально создавались исключительно под военные задачи. И их переоснащение требует серьезных затрат и усилий.

Но, тем не менее, на предприятиях корпорации "Ростех" — а это более 700 заводов по всей стране — доля гражданской продукции уже составляет 29%. Концерн "Калашников" разрабатывает летающие машины, антидроны, беспилотники, катера и тяжелые мотоциклы. Холдинг "Швабе" — признанный лидер в создании оптических и лазерных систем и комплексов — постепенно расширяет перечень медицинской техники, которая уже нашла своего покупателя, как в России, так и за рубежом.

Но президент предлагает ускорить эту работу.

"Прямо нужно сказать, в полной мере система пока не заработала, и чтобы достичь показателей, установленных на 2025 и 2030 годы, принимаемых мер, судя по всему, недостаточно. Необходимо создать систему, позволяющую управлять процессом диверсификации. Ее, к сожалению, нет. Речь идёт о том, чтобы чётко, как минимум на трёхлетний период, с разбивкой по годам представлять, сколько и какой гражданской продукции будет производить каждое предприятие ОПК и на какие рынки планирует её поставлять", — заявил Путин.

На первом этапе главными потребителями продукции двойного назначения должны стать крупнейшие компании, госкорпорации и федеральные органы власти — как гаранты востребованности новых товаров. До момента выхода на запланированную мощность.

"Диверсификация ОПК — это одна из ключевых, стратегических национальных задач. Мы должны это понимать, мы много раз с вами об этом говорили. Время пройдет, гособоронзаказ сократится. Что делать будете? От её успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России и, что крайне важно, обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе. Потому что эти мощности, даже если они не будут задействованы для производства оборонной продукции, все равно нам будут нужны, их нежелательно — как минимум, нежелательно — сокращать", — отметил руководитель страны.

Решено, что каждый проект получит господдержку — в виде льготных кредитов и средств на научно-исследовательские работы.