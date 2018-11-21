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21 ноября 201821:10 Марина Наумова

Человек, осушивший Алабяно-Балтийский тоннель, может быть выдан России

Беглый российский предприниматель Андрей Черняков в ближайшее время может быть экстрадирован на родину. Соответствующий вопрос сейчас рассматривает Минюст Польши. В свое время олигарх присвоил астрономическую сумму — 30 миллиардов рублей — при строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Деньги спустил на роскошную жизнь вдали от России. Но вот пошли ли ему на пользу затянувшиеся европейские каникулы?

В окружной суд польской столицы его доставили в наручниках под конвоем. Бледный и заметно похудевший экс-глава строительной корпорации "Космос" Андрей Черняков, увидев микрофон российского телеканала, несмотря на протесты полицейских, сам шагнул к нему, чтобы сделать заявление. Признался, что хочет на родину.

Суд первой инстанции разрешил его экстрадицию в Россию. И Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Чернякова. Но они продолжают настаивать: в России проворовавшегося бизнесмена, который в общей сложности должен вернуть 30 миллиардов рублей, ждет политический процесс.

"Наш суд обращался в РФ за информацией — в каких условиях там может содержаться наш подопечный, — рассказывает адвокат Андрея Чернякова Конрад-Павел Опальски. — Нам ответили, что в гуманных, но по нашим сведениям Черняков может попасть в СИЗО, не отвечающее мировым и европейским стандартам".

Об условиях содержания подсудимого в тюрьме Беловенка известно мало. Адвокаты сообщают, что в камере он не один, остальные заключенные тоже говорят на русском. Сам Черняков признается, что чувствует себя не очень, но всем доволен.

История бизнесмена напоминает остросюжетный детектив. Скандально известный строитель Алабяно-Балтийского тоннеля, обвиняемый на родине в мошенничестве и хищениях сначала пытался скрыться от правосудия в Лондоне, куда перебрался на ПМЖ после того, как его строительная корпорация набрала кредитов на космическую сумму, а потом перестала обслуживать долг. Он рассчитывал на то, что Туманный Альбион не выдаст российского олигарха. Но просчитался — представители основного кредитора Банка Москвы, у которого под личное поручительство он взял больше 15 миллиардов рублей, разыскали Чернякова и подали иск в Высокий суд Лондона.

Всю недвижимость и активы Чернякова арестовали, на торги выставили в том числе жилой комплекс из 11 домов во Флоренции стоимостью в 47 миллионов долларов, шикарные апартаменты в Дубае в 3 миллиона долларов. А сам бизнесмен пустился в бега: из Лондона он уехал в мебельном фургоне, среди кресел и диванов прибыл на территорию Германии. Но и тут не нашел пристанища — о подозрительном человеке , объявленном в международный розыск, в полицию сообщили законопослушные соседи.

Не дожидаясь ареста, экс-глава строительной корпорации сел в машину и отправился в Польшу. Невероятное европейское турне беглого бизнесмена неожиданно завершилось в аэропорту Варшавы, откуда он собирался вылететь в Киев. По ориентировкам Интерпола его опознали польские пограничники и задержали.

Вот уже год Андрей Черняков находится в польской тюрьме и ждет решения вопроса об экстрадиции в Россию. Окончательное слово — за минюстом Польши. Очередное заседание польского суда по делу российского бизнесмена запланировано на конец ноября.

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