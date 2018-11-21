Путин: отношения России и Абхазии носят стратегический характер

Президент России Владимир Путин принял президента Абхазии Рауля Хаджимбу. Встреча состоялась в Сочи.

Как сообщает телеканал "Россия 1", разговор зашел о товарообороте между нашими странами, а также о российских инвестициях в экономику республики и взаимодействии по линии оборонных ведомств.

Путин подчеркнул, что отношения между странами носят "особый, стратегический, союзнический" характер. Он отметил, что товарооборот между странами растет, но небольшими темпами.

"Пять процентов в прошлом году, два процента за первые 9-10 месяцев текущего года. Предприятия, правда, наши работают, но я думаю, что этого недостаточно", — сказал Путин

В свою очередь Хаджимба указал, что несмотря на традиционный характер встреч с Путиным, все равно остаются вопросы, которые стоит обсудить. Он отметил важность инвестиционного сотрудничества. Так, по его словам, в аграрном секторе уже есть завершенные совместные проекты.

Кроме того, глава Абхазии рассказал о ходе работ по линии оборонного информационно-координационного центра. За этот год проведено 94 мероприятия, что свидетельствует об интенсивности взаимоотношений между военными ведомствами двух стран.