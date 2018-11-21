Купил диплом в столичном метро: лже-врач полгода возглавлял больницу
В Волгоградской области будут судить местного жителя, который несколько месяцев работал хирургом и возглавлял одну из местных больниц по фальшивым документам. В ходе прокурорский проверки выяснилось, что подделка диплома и отсутствие квалификации — не единственные нарушения, которые на посту главного врача допустил самозванец.
За 6 месяцев, которые лже-хирург Александр Савутенко проработал в Медведевской хуторской больнице, ничем выдающимся он отличиться не успел, но местные жители его хорошо запомнили.
"Он пристал ко всем на работе: "давайте вмажем, давайте выпьем". Купил диплом, вместе с женой они работали ", — рассказал Сергей Голенев, житель хутора Медведев.
Лже-врач пытался консультировать супругу Александра Зубовича с тяжелейшей формой рака.
"Квалификация совсем не очень. Да, по ее словам он или самоучка или кто- такой ", — сообщил он.
В самой хуторской больнице о новости про то, что шесть месяцев ими руководил, не имеющий квалификацию врач-педиатр — знают. Но съемочной группе из Москвы были не рады.
"Не надо снимать! — Вы что не можете сказать , что он у вас тут работал? — Выключите камеру!"
Нарушение вскрыла прокуратура Иловлинского района. Проведенная прокурорами проверка документов вывела лже-хирурга на чистую воду.
"Подозреваемый вину свою признал полностью, пояснил, что указанные документы об образовании он приобрел у неизвестного лица в городе Москве за денежные средства на одной из станции метро", — проинформировал общественность Андрей Солоухин, прокурор Иловинского района Волгоградской области.
Это та самая хуторская Медведевская больница, где медиатор Саутенко выдавал себя за хирурга, но как выяснилось это не единственное нарушение. Больницу используют как ночлежку.
Медсестры волнуются и понятно почему. Врачей на месте нет. В палатах люди без определенного места жительства. Вместе с нами больницу инспектирует глава ЦРБ Иловлинского района. И тут вскрывается новый факт — пациенты остаются не только без лечения, но и без пенсий.
"Я распишусь и все, "ну иди". — То есть, деньги на руки не дают? — Нет. — А что почтальон сюда приносит деньги прямо? — А я почем знаю", — пояснил Алексей Львутин.
"Вы тоже за пенсию расписываетесь? — Да, но ничего не принесли, обещали", — рассказал Алексей Корчан.
Медсестра пытается ответить на наши вопросы: "Они получают на руки пенсию. — Они сказали, что нет. — Они получают на руки от почтальона, вносят восемь тысяч пожертвования добровольно, а остальные деньги у них".
"Из больницы сделали ночлежку. Как это возможно? — Затрудняюсь ответить", — сообщил Сергей Чуйкин, главный врач Иловлинской центральной районной больницы.
Мы попросили проверить ситуацию прокурора Иловлинского района.
"Мы обратим на это внимание обязательно и организуем проверки с людьми, пообщаемся, — пообещал Солоухин.
Пока прокуратура проверяет больницу — стало известно, что лже-хирург уже переехал в город Волжский. Там у него квартира и здесь соседи жалуются на нового жильца.
"Пьет очень сильно", — говорит женщина.
Cейчас лже-врач находится под подпиской. За подделку документов ему грозит полгода ареста или 480 часов исправительных работ.
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