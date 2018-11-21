Кто снимает крышки с уличных люков: расследование "Вестей"

Горе люковое. Сообщения о происшествиях из-за открытых ливнестоков, строительных и выгребных ям приходят практически ежедневно. Только накануне в Кургане женщина провалилась в канализационный колодец вместе с двухлетним ребенком.

Попасть в подобные незаметные ловушки можно где угодно. К примеру, обычный подмосковный поселок Михнево, каких в России тысячи. Рядом школа, детский сад и по соседству сразу несколько заброшенных колодцев. Какие то прикрыты деревянными паллетами или как здесь линолеумом. Не самая надежная защита.

Таких открытых люков тут много. Но человек, представившийся главным инспектором разводит руками. Воруют. И вообще это теперь не его забота. А районной администрации.

"Здесь вообще нету администрации. У нас год назад изменилась структура нашего управления ступинского. Был район, стал округ ", — пояснил Анатолий Потемкин, главный инспектор территориального отделения Михнево.

Куда пропадают крышки люков догадаться не трудно. Но в пунктах приема металлолома открещиваются. Мол, этим грешат конкуренты: "Втихую все равно кто-то же принимает, принимают их потому что они наверное ломают, в ломаном виде их принимают".

Таких историй по стране немало — в Ростове в открытый колодец проваливается школьник.

"Я работаю здесь уже больше года, люк открытый ", — рассказал Олег, очевидец.

В Кургане в открытый колодец, припорошенный снегом, упали мама и двухлетняя дочь. Вместе с коляской.

"На коляске катила ребенка своего, ребятишки на другой стороне улицы бросили петарды, она на них обратила внимание, а коляска попала в люк ", — сообщил Сергей, житель Кургана.

А вот двух братьев из Новосибирской области спасти не удалось. Мальчики 11 и 6 лет, провалились в строительную яму. В колонию отправились экс-руководитель и мастер коммунальной организации — на три года.

"Несправедливо, за жизнь детей – не реальная цена", — говорит Оксана Кузьмина, родственница мальчиков.

Десятилетний Булат Мухаметшин восемь часов просидел под землей, на глубине трех метров, звал помощь и едва не замерз.

"Мне не хватило 20-30-ти сантиметров", — рассказал он.

Спас случай. В тот же колодец провалилась Гулия Яруллина. По иронии судьбы она участвовала в поисках ребенка. У нее перелом позвонка.

"Я говорю: не бойся, не бойся. Мы, говорю, тебя искали, мы тебя нашли", — говорит она.

Эксперты в области ЖКХ уверяют, что бесхозных колодцев и ям нет. Отвечают за них коммунальщики, связисты, городские власти или предприятия, на территории которых люки находятся. За халатность предусмотрено наказание от штрафов до серьезных уголовных сроков.

"Есть непосредственно предприятия, которые должны следить за тем, чтобы люк был закрыт. И есть должностные лица, которые отвечают за то, как эти организации выполняют свои обязательства", — отметил Дмитрий Гордеев, эксперт в области ЖКХ, ведущий юрисконсульт направления городского хозяйства фонда ""Институт экономики города".

Юристы советуют отстаивать свои права в суде. Только так можно сломить равнодушие и безалаберность некоторых чиновников.