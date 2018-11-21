Кто снимает крышки с уличных люков: расследование "Вестей"
Горе люковое. Сообщения о происшествиях из-за открытых ливнестоков, строительных и выгребных ям приходят практически ежедневно. Только накануне в Кургане женщина провалилась в канализационный колодец вместе с двухлетним ребенком.
Попасть в подобные незаметные ловушки можно где угодно. К примеру, обычный подмосковный поселок Михнево, каких в России тысячи. Рядом школа, детский сад и по соседству сразу несколько заброшенных колодцев. Какие то прикрыты деревянными паллетами или как здесь линолеумом. Не самая надежная защита.
Таких открытых люков тут много. Но человек, представившийся главным инспектором разводит руками. Воруют. И вообще это теперь не его забота. А районной администрации.
"Здесь вообще нету администрации. У нас год назад изменилась структура нашего управления ступинского. Был район, стал округ ", — пояснил Анатолий Потемкин, главный инспектор территориального отделения Михнево.
Куда пропадают крышки люков догадаться не трудно. Но в пунктах приема металлолома открещиваются. Мол, этим грешат конкуренты: "Втихую все равно кто-то же принимает, принимают их потому что они наверное ломают, в ломаном виде их принимают".
Таких историй по стране немало — в Ростове в открытый колодец проваливается школьник.
"Я работаю здесь уже больше года, люк открытый ", — рассказал Олег, очевидец.
В Кургане в открытый колодец, припорошенный снегом, упали мама и двухлетняя дочь. Вместе с коляской.
"На коляске катила ребенка своего, ребятишки на другой стороне улицы бросили петарды, она на них обратила внимание, а коляска попала в люк ", — сообщил Сергей, житель Кургана.
А вот двух братьев из Новосибирской области спасти не удалось. Мальчики 11 и 6 лет, провалились в строительную яму. В колонию отправились экс-руководитель и мастер коммунальной организации — на три года.
"Несправедливо, за жизнь детей – не реальная цена", — говорит Оксана Кузьмина, родственница мальчиков.
Десятилетний Булат Мухаметшин восемь часов просидел под землей, на глубине трех метров, звал помощь и едва не замерз.
"Мне не хватило 20-30-ти сантиметров", — рассказал он.
Спас случай. В тот же колодец провалилась Гулия Яруллина. По иронии судьбы она участвовала в поисках ребенка. У нее перелом позвонка.
"Я говорю: не бойся, не бойся. Мы, говорю, тебя искали, мы тебя нашли", — говорит она.
Эксперты в области ЖКХ уверяют, что бесхозных колодцев и ям нет. Отвечают за них коммунальщики, связисты, городские власти или предприятия, на территории которых люки находятся. За халатность предусмотрено наказание от штрафов до серьезных уголовных сроков.
"Есть непосредственно предприятия, которые должны следить за тем, чтобы люк был закрыт. И есть должностные лица, которые отвечают за то, как эти организации выполняют свои обязательства", — отметил Дмитрий Гордеев, эксперт в области ЖКХ, ведущий юрисконсульт направления городского хозяйства фонда ""Институт экономики города".
Юристы советуют отстаивать свои права в суде. Только так можно сломить равнодушие и безалаберность некоторых чиновников.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Знакомые и родственники о погибшем на взлетке
- Кокорин и Мамаев отправили деньги избитому водителю
- "Крымский мост": я буду на месте всегда
- Бари Алибасов женился на актрисе Федосеевой-Шукшиной
- Переводы с карты на карту налогами облагаться не будут
Самое читаемое
-
Суд вынес обвинительный приговор бывшей жене Джигарханяна
- Селфи спасло мужчину от 99-летней отсидки
- Секс в метро обошелся влюбленным в 50 тысяч
- На похороны Осина все-таки пришли его бывшая жена и дочь
- Трансгендер-убийца собирается сменить пол за счет налогоплательщиков
- Мужчина, отмечавший с возлюбленным исцеление от рака, умер
Авто.Вести.Ru
-
Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- Доработанный Mitsubishi Pajero Sport начали выпускать в России
- В Москве появилась двойная "выделенка"
- Россияне назвали самый опасный вид транспорта
- Toyota показала пакет заводского тюнинга для Camry
Вести.Экономика
-
Набиуллина в Госдуме представила ДКП на 3 года: учтены санкции и падение цены нефти
- 10 государств, кроме США и Великобритании, которые высасывают из других стран таланты
- Фондовые индексы США ушли в минус за 2018 год
- Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России
- Цены на нефть падают более чем на 5%, Brent дешевле $64
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Детей после сотрясения мозга вредно держать "в тишине и покое"
- Лекарство от рака нашли в тропическом лесу
- Не вдыхай: почему дезодоранты нужно использовать только по назначению
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
Вести в 20.00
-
В Шереметьеве самолет на взлете сбил человека
- Трамп объяснил, что и кому готова прощать Америка
- Участников банды хакеров могут допросить по делу об убийстве следователя Шишкиной
- Лже-врач полгода возглавлял больницу
- Штрафовать самозанятых за неуплату налога не будут в течение года
- Золотое кольцо России отмечает день рождения
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
"Зайца" на полосе в Шереметьеве убило стойкой шасси
- Высоко-Петровскому монастырю в столице вернули первоначальный вид
- В Польше решают судьбу беглого строителя Алабяно-Балтийского тоннеля
- Дачная амнистия истекает: легализовать все дома не получится
- "Пикассо & Хохлова": в Пушкинском музее ждут небывалого наплыва посетителей
- ММОМА приглашает в "Метафизическую мастерскую" Шемякина
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
В Бразилии найдены загадочные 4000-летние холмы, видимые из космоса
- Стало ясно, почему у некоторых самок насекомых вырастают "пенисы"
- Раскрыты секреты кошачьего языка и создали его искусственный аналог
- Найдены гены, повышающие риск самоубийства
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения