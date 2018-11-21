Волейболисты казанского "Зенита" разгромили "Франкфурт" в Лиге чемпионов

Казанский "Зенит" провел первую игру группового этапа Лиги чемпионов по волейболу против немецкого клуба "Франкфурт". Подопечные Владимира Алекно без особых проблем разобрались со своим соперником, одержав победу в трех партиях со счетом (25:18, 25:17, 25:13)​​​.

Российский клуб выступает в группе А вместе с "Франкфуртом", турецким "Халкбанком" и бельгийским "Кнаком". Следующую игру казанские волейболисты проведут 20 декабря на выезде с бельгийцами.

Напомним, что "Зенит" последние четыре года становится победителем Лиги чемпионов (2015, 2016, 2017, 2018). В нынешнем сезоне они могут добиться пятой победы подряд.