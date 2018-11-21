В Краснодаре сорвали концерт Хаски и везут его в полицию

Рэпер Дмитрий Кузнецов, более известный под псевдонимом Хаски, задержан в Краснодаре. Его обвиняют в совершении административного правонарушения.

Как уточнили ТАСС в правозащитной организации "Открытки", Хаски был задержан после того, как был сорван его концерт. Прокуратура Центрального округа Краснодара сочла, что тексты музыканта "причиняющими вред здоровью и (или) развитию детей".

В материалах прокурорской проверки говорится, что "изучение творчества музыкальной группы "Хаски" показало, что ее видеоклипы и тексты песен содержат недопустимое для демонстрации несовершеннолетним призывы к совершению суицидальных, насильственных действий, экстремистских проявлений, пропаганды наркотиков.

Концерт Хаски был запланирован в одном из клубов Краснодара в 20:00 21 ноября, однако после проверки был запрещен. После сорванного концерта рэпер якобы был замечен на крыше автомобиля и мог его повредить. В настоящее время его везут в полицию.

В сентябре Хаски уже попадал в полицию из-за неудачной шутки в московском отеле "Ритц-Карлтон".