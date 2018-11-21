Белый дом разрешил стрелять в мигрантов на поражение

Белый дом разрешил американским военным, которые находятся на границе с Мексикой, открывать огонь на поражение. Соответствующий меморандум подписал глава аппарата Джон Келли.

По данным издания Military Times, этот документ позволяет "контингенту Минобороны США совершать те действия по обороне, которые министр обороны считает необходимыми" для защиты пограничников​​​. Речь идет об "использовании силы (включая, огонь на поражение, при необходимости), контроле толпы, временном задержании и коротком обыске".

В Пентагоне не стали подтверждать или опровергать данную публикацию. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона, Дональд Трамп с учетом потенциальной угрозы на границе уполномочил министерство обороны обеспечивать защиту федеральных служащих.

К границам США приближается целый караван мигрантов из стран Центральной Америки. По данным МВД Мексики, в районе городов Тихуана и Мехикали уже собрались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Минобороны США намерено разместить до 7 тысяч военнослужащих на границе. Президент Дональд Трамп пообещал направить туда до 15 тысяч военнослужащих.