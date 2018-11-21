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Ситуация на Украине 9 минут назад
Порошенко хочет переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую
Президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду.
По словам Порошенко, декоммунизацию в стране следует завершить. Он считает, что за переименование области проголосует более трехсот депутатов.
"На карте Украины не может быть места для Петровского, — подчеркнул он. — Нужен не пиар, а результат — то есть окончательное завершение декоммунизации".
Ранее область предложили переименовать в Сичеславскую, передает ТАСС. Авторы документа пояснили, что это название неразрывно связано "с историей украинского казачества и его административно-военных центров — сечей". А с 1918 по 1921 год город неофициально назывался Сичеслав.
Однако 20 ноября эту инициативу поддержали лишь 207 депутатов из 226 необходимых. Несмотря на провальное голосование, спикер Андрей Парубий заявил, что депутаты все-таки переименуют область в рамках политики декоммунизации. Сам Днепропетровск был переименован в Днепр весной 2016 года.
В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает переименование объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Весной 2018 года Порошенко отчитался о борьбе с коммунистическим наследием: полторы тысячи памятников Ленину снесены, почти тысяча населенных пунктов и 52 тысячи площадей и улиц переименованы.
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