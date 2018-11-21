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21 ноября 201820:03

В Индии подстреленный жених явился на свадьбу, рискуя жизнью

News18

25-летний житель индийского города Дели по имени Бадал прибыл на собственную свадьбу, несмотря на пулю в плече. На мужчину напали неизвестные, когда он направлялся на собственное бракосочетание, сообщает News 18.

На мужчину напали двое неизвестных, которые преследовали его на мотоцикле. Сам Бадал ехал к себе на свадьбу в конной повозке.

Индиец был доставлен в больницу. Оказалось, у него в плече застряла пуля. Врачи пытались извлечь ее в течение трех часов, однако у них ничего не вышло. Тогда Бадал велел отвезти его на свадьбу, где жених, превозмогая боль, пробыл до конца.

После этого раненый мужчина был вновь госпитализирован.

О причинах нападения на Бадала ничего неизвестно. Полиция предположила лишь, что это было сделано неслучайно.

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