В Индии подстреленный жених явился на свадьбу, рискуя жизнью

25-летний житель индийского города Дели по имени Бадал прибыл на собственную свадьбу, несмотря на пулю в плече. На мужчину напали неизвестные, когда он направлялся на собственное бракосочетание, сообщает News 18.

На мужчину напали двое неизвестных, которые преследовали его на мотоцикле. Сам Бадал ехал к себе на свадьбу в конной повозке.

Индиец был доставлен в больницу. Оказалось, у него в плече застряла пуля. Врачи пытались извлечь ее в течение трех часов, однако у них ничего не вышло. Тогда Бадал велел отвезти его на свадьбу, где жених, превозмогая боль, пробыл до конца.

После этого раненый мужчина был вновь госпитализирован.

О причинах нападения на Бадала ничего неизвестно. Полиция предположила лишь, что это было сделано неслучайно.