"От головы ничего не осталось": подтаявшая сосулька убила женщину в Алма-Ате

Сорвавшаяся с крыши многоэтажки глыба льда убила 60-летнюю женщину в Бостандыкском районе Алма-Аты. Трагический инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

ЧП произошло около 12:30 по местному времени в минувший вторник, 20 ноября, возле престижного жилищного комплекса AdalResidence. На кадрах видно, как Наталья Шамузова выходит из салона припарковавшейся легковушки и неспешно следует мимо подъезда. У перил на нее рухнула большая сосулька, которая угодила прямо в голову и чудом не задела проходившую рядом женщину. От полученных травм Наталья скончалась на месте.

"Я увидел, когда подошел ближе, что от головы ничего не осталось у нее. Сосульки с крыши сбивали коммунальщики, но сбили не все", — рассказал телеканалу КТК очевидец происшествия Рустем Толемис.

Полицейские квалифицировали ЧП как несчастный случай. Между тем, в районном акимате признали, что кровля была очищена некачественно, и назначили внутреннюю проверку. Чиновники пообещали оказать материальную помощь семье погибшей.