Сотрудники Следственного комитета арестованы за взятку в пять миллионов

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО следователя центрального аппарата Следственного комитета России Андрея Тринева, подозреваемого в получении взятки в пять миллионов рублей.

Как передает "Интерфакс", такое решение приняла судья Юлия Сафина.

Тринев отправится за решетку до 20 января 2019 года. Ранее подобный срок был определен в отношении его подельника и коллеги — Сергея Дубинского.

Таким образом, служитель Фемиды удовлетворила ходатайство представителя СКР Сергея Чернышева, который ранее возглавлял следственную группу по делу экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении крупных взяток и воспрепятствовании правосудию.

Дубинский получил известность, участвуя в расследовании дела о террористическом акте 24 января 2011 года в аэропорту "Домодедово". Следственный комитет тогда попытался привлечь к ответственности собственника аэропорта Дмитрия Каменщика и топ-менеджеров авиапредприятия за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее уголовное дело было закрыто за отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления.