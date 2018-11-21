ЦСКА всухую обыграл ХК "Сочи" в чемпионате КХЛ

Лидер Западной конференции КХЛ столичный ЦСКА на своем льду принимал хоккейный клуб "Сочи". Армейцы добились 11-й победы подряд, обыграв гостей со счетом 2:0. Вратарь красно-синих Илья Сорокин довел свою "сухую серию" до 240 минут 30 секунд, установив рекорд сезона.

Последний раз хозяева льда проигрывали 16 октября. С тех пор армейцы победили в десяти встречах подряд. Не стала исключением и игра с хоккеистами "Сочи". Первую шайбу у ЦСКА забросил Грег Скотт, отличившийся на 15-й минуте первого периода. А точку в этом матче поставил Антон Слепышев, поразивший уже пустые ворота.

Армейцы набрали 52 очка после 30 игр и вплотную подобрались к лидеру чемпионата КХЛ екатеринбургскому "Автомобилисту" (53 балла). У ХК "Сочи" в копилке 33 очка после 31 встречи и шестое место в Западной конференции.