Карлсен и Каруана установили ничейный рекорд в матче за шахматную корону

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана в девятой партии матча за шахматную корону, который проходит в Лондоне, вновь не смогли выявить победителя. Таким образом, они установили новый рекорд подобных поединков по числу ничьих подряд.

Отметим, что Карлсен играл белыми фигурами, однако это не дало ему преимущества. Счет после девяти матчей остается равным – 4,5:4,5. Следующая игра состоится 22 ноября, сообщает ТАСС.

Напомним, что чемпионский матч играется из 12 партий. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк с укороченным контролем времени.