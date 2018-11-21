В Африке бизнесмен купил невесту за 500 коров и три машины

Родители из Южного Суда выставили на аукцион собственную дочь. Они написали в "Фейсбуке", что 16-летней девушке нужен муж. Торги выиграл один из местных бизнесменов, предложив за подростка 500 коров, две машины Land Cruiser V8 и 10 тысяч долларов, сообщает Vice.

Местные журналисты назвали Ньялонг Ньонг Дэн Джаланг "самой дорогой невестой в Африке".

Эта история попала в СМИ после того, как пост о торгах увидели представители правозащитной организации Plan International South Sudan.

Глава объединения Джордж Отим возмутился тем, что крупнейшая в мире соцсеть не обращает внимания на работорговлю. В итоге пост о продаже девушки удалили 9 ноября, более чем через две недели после публикации. К тому моменту подросток уже успела выйти замуж.

Детские браки в Южном Судане незаконны, однако чрезвычайно распространены. Согласно статистике, более 50 процентов несовершеннолетних девушек страны выходят замуж до 18 лет.