Караван, которого боялись в Америке, стал проблемой Мексики

Новые проблемы из-за каравана мигрантов: мексиканская полиция арестовала еще троих беженцев в городе Тихуане, который находится на границе с США. Всего за последние дни под стражу поместили 37 человек, большинство — за мелкие нарушения. Но тысячи людей, которые пока на свободе, создают огромные проблемы для города, и все еще надеются попасть в США.

Небольшая прогулка вдоль приграничного забора, осмотр нескольких рядов колючей проволоки, которой еще недавно здесь не было. Увиденным министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсон, похоже, довольна. По ее мнению, такой сигнал мигранты по другую сторону границы не могут не заметить – мол, нелегально вам в Соединенные Штаты не попасть.

Сейчас речь идет, как минимум, о девяти тысячах человек, желающих оказаться в США. Более шести тысяч — в приграничном мексиканском Тихуане и свыше трех тысяч — в Мехикали.

"Некоторые продолжают утверждать, что караван мигрантов состоит в основном из женщин и детей, кто столкнулся с жестокостью и насилием в своей стране, — говорит министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсон. — Но реальность такова, что большая часть каравана – это мужчины-одиночки и мальчики-подростки. К тому же мы идентифицировали свыше 500 преступников, известных участников банд, которые также идут в потоке мигрантов".

По данным двух источников в Департаменте внутренней безопасности, ведомство собирает информацию с агентов под прикрытием, работающих внутри каравана мигрантов, который подходит к границе Мексики и Калифорнии. Кроме того, департамент собирает информацию из мессенджера WhatsApp, которым мигранты активно пользуются.

Не исключено, что нашли мексиканских бандитов засланные в караван агенты. Об их существовании рассказали американские СМИ, ссылаясь на источники в Департаменте внутренней безопасности. Работают агенты под прикрытием, на Вашингтон, следят за перепиской мигрантов в мессенджерах. Идущие в караване беженцы активно используют эти сервисы для кооперации и совместных передвижений.

"Мы не хотели ждать, мы знали, что здесь уже много людей, а чем нас больше, тем мы сильнее, — рассуждает Эмерсон Карсон, мигрант из Гондураса. — Вот почему мы решили прийти в Тихуану".

Местные жители ни от идеи единства мигрантов, ни от их присутствия восторга не испытывают. На улицах приграничных городов, вместе с караваном, появились груды мусора, грязь, запрещенные вещества и беспорядки.

В Тихуане дело дошло до арестов. В наручниках оказалось 34 мигранта — за хранение наркотиков, употребление их на людях, нарушение общественного спокойствия и сопротивление полиции. Для всех путь один – депортация. Из каравана послышались возмущенные голоса — мол, не по-людски как-то. Ответили пользователи соцсетей — не стесняясь в выражениях: "Мигранты – свиньи! Идущие в караване пожаловались, что жители Тихуаны обращаются с ними "как с животными". Что ж, когда вы ведете себя, как свиньи и бешеные животные, ожидайте соответствующего отношения".

В США, между тем, задумались – уж слишком организованно и подозрительно быстро движется колонна. За расследование взялся бывший ведущий телеканала Fox Билл О’Райли. Его команда уверена: финансировал караван, а вместе с ним и кризис у американских границ небезызвестный спонсор демократии, бизнесмен Джордж Сорос. "Агентство в Вашингтоне получило грант от Сороса на два с половиной миллиона долларов, после чего сформировало две компании в Чикаго, — считает О’Райли. — Через них наладили контакт с Гондурасом. Вот вам финансовый поток. И деньги сейчас поступают от нескольких крупных игроков. Это десятки миллионов долларов. Цель спонсоров каравана – разрушить американскую иммиграционную систему. Послать столько людей с прошением об убежище, с которыми страна не справится".

То, что подобное может произойти, уже показала недавняя ситуация на границе Мексики и Гватемалы, когда толпа пробила заграждение, а пограничников буквально смела со своего пути. Чтобы избежать таких эксцессов, американский забор обмотали рядами колючей проволоки, к границе отправили дополнительный военный контингент, в числе почти 6 тысяч человек, а мигрантам предложили заполнить все необходимые документы для законного пересечения границы, тем самым, выставив против мигрантов, пожалуй, самое грозное свое оружие – американскую бюрократию.