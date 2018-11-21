Полицейских в Ставрополье обстрелял бывший омоновец

Здание главного управления МВД России по краю и полицейских в Ставрополе обстрелял ранее судимый, безработный, бывший сотрудник ОМОНа.

Как передает ТАСС, об этом рассказал информированный источник в местных силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что после службы в ОМОНе стрелок проходил службу в Управлении исполнения наказаний Минюста по краю, а в 2017 году был осужден за насилие по отношению к представителю власти на год условно.

Отмечается, что экс-омоновец при задержании был ранен полицейскими в бедро и был доставлен в больницу.

ЧП произошло в ночь на 21 ноября после того, как пьяный мужчина, вооруженный охотничьего ружья марки ИЖ-12 калибра 12 мм, дважды выстрелил во входную дверь главка МВД по Ставропольскому краю. После того, как на звуки стрельбы появились стражи порядка и предложили злоумышленнику сдать оружие, он отступил в парк культуры и отдыха "Центральный", девять раз выстрелив в направлении бывших коллег. Те в ответ применили оружие.

Во время происшествия никто не пострадал. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".