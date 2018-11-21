Пентагон получил больше полномочий для борьбы с нелегалами на южной границе

Американский министр обороны Джеймс Мэттис проинформировал мировую общественность о том, что Белый дом предоставил его ведомству больше полномочий для защиты сотрудников Бюро таможенного и пограничного контроля США на южной границе страны.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщает издание Politico, отмечая, что распоряжение, подписанное руководителем аппарата Белого дома Джоном Келли, дает шефу Пентагона право использовать военнослужащих на границе для выполнения более широкого спектра задач, но только после поступления запроса от министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

Мэттис отметил, что ждет от Нильсен "о чем она меня попросит".

Он подчеркнул, что армия, у которой нет права на проведение арестов, не собирается выполнять работу правоохранительных органов. Военнослужащие будут защищать пограничников путем возведения проволочных заграждений и других барьеров против нелегальных иммигрантов, пытающихся попасть в Соединенные Штаты.

Никакого оружия, по словам Мэттиса, при них не будет. Только щиты и дубинки, которые будут нужны, чтобы защитить стражей границы от нападения мигрантов, если они последуют.

Ранее сообщалось, что Белый дом разрешил американским военным, которые находятся на границе с Мексикой, открывать огонь на поражение.

Минобороны США направило на границу с Мексикой 5800 солдат и офицеров для сдерживания прорыва каравана мигрантов из стран Центральной Америки.