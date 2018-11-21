КХЛ. "Витязь" победил рижское "Динамо" и вернулся в зону плей-офф

Матчем между рижским "Динамо" и подмосковным "Витязем" завершался очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда Валерия Белова одержала в гостях непростую победу со счетом 2:1.

Гости отличились уже на 3-й минуте первого периода благодаря шайбе Марека Хривика. В самом начале второй двадцатиминутки Александр Семин упрочил преимущество подмосковной команды.

В середине третьего периода Мэтью Майоне отыграл одну шайбу, однако перевести встречу в овертайм хозяевам льда не удалось.

Благодаря этой победе "Витязь" вернулся в зону плей-офф Западной конференции, потеснив с восьмого места московское "Динамо". У подольской команды стало 26 очков после 30 игр. Рижане находятся на Западе на 7-й позиции с 28 баллами после 28 матчей.