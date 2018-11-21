Чемпионат Европы. Российские керлингистки взяли верх над сборной Шотландии

Женская сборная России по керлингу одержала очередную победу в круговом раунде чемпионата Европы. На этот раз россиянки в упорной борьбе одолели команду Шотландии. Итоговый счет – 8:7 в пользу сборной России.

За нашу команду выступили Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева​​​.

Российские керлингистки делят третье место в турнирной таблице со сборной Германии. 22 ноября наша команда проведет заключительную встречу кругового раунда против датчанок. Напомним, что в плей-офф чемпионата Европы выходят четыре лучшие сборные.