Баскетболисты ЦСКА переиграли "Жальгирис" в матче Евролиги

В Москве состоялась игра регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между столичным ЦСКА и литовским "Жальгирисом". Лишь в овертайме армейцам удалось сломить сопротивление гостей и добиться победы со счетом 99:97 (16:18, 21:20, 22:22, 27:26, 13:11)​​​.

Самым результативным игроком матча оказался разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, набравший 24 очка. У гостей лучшим стал центровой Антанас Каваляускас (19 баллов).

Красно-синие одержали в Евролиге восьмую победу в восьми встречах. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, уступая мадридскому "Реалу" по числу побед в основное время.

Следующую игру в Евролиге армейцы проведут 23 ноября в гостях с черногорской "Будучностью".