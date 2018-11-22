Великобритания и Brexit. Последние дни до политической декларации

Тереза Мэй провела встречу с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Обсуждали Brexit, соглашение по которому должны принять уже в это воскресенье. Однако в Великобритании и Европе оно по-прежнему не устраивает многих политиков.

Тереза Мэй оказалась зажата в ловушке между коллегами из Лондона, которые настаивают на новом тексте соглашения по Brexit, и европейскими лидерами, готовыми подписать существующий документ, пишут западные СМИ. Ее перемещения в среду ясно продемонстрировали конфликт: в Брюссель на переговоры с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером по повестке внеочередного саммита ЕС, политик прибыла после очередной стычки с Палатой общин в Лондоне.

Там Мэй поставили на вид, что британцы не одобряют согласованный под ее руководством проект соглашения, и даже обвинили в отсутствии демократии в стране.

"Последние опросы показывают, что на самом деле подавляющее большинство людей вообще голосуют против Brexit. Все ради того, чтобы сохранить рабочие места, защитить окружающую среду, обеспечить наше положение в мире. Признаёт ли Мэй, что воля народа может измениться, что она уже изменилась. Поймет ли она, что перспектива тут одна – это новое голосование. Или она думает, что демократия закончилась?" — говорит Кэролайн Лукас, представитель Партии зеленых.

"Эта сделка – провал относительно обещания премьер-министра, провал по шести оценкам лейбористов, провал по мнению министра по делам Северной Ирландии, который заявил, что сделка мертва – всего через несколько часов после своего назначения", — говорит Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии.

Он ссылается на получившую огласку переписку нового министра по вопросам Северной Ирландии с коллегами. В нем сразу после назначения Джон Пенроуз назвал соглашение мертвым.

На данный момент у Терезы Мэй куда больше шансов найти единомышленников на саммите ЕС, чем в собственном парламенте.

"Мы знаем, как трудно идет этот процесс в Великобритании. От имени правительства Германии я могу сказать, что мы одобряем соглашение. Они добились с большим трудом. Мы хотим иметь хорошие отношения с Великобританией. Это просто в наших же интересах", — заявил канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Вечером в среду Испания согласовала с Великобританией четыре меморандума о взаимопонимании в рамках протокола по Гибралтару. Речь идет о регулировании цен на табак, контроле работы пограничников, о проблемах окружающей среды, а также о полицейском и пограничном сотрудничестве. Обсуждался и вопрос налогового режима в регионе.

Однако даже эти документы не изменили готовность Мадрида воспользоваться правом вето на саммите. В Брюсселе ультиматум всерьез не восприняли, но пообещали изучить возможности решения проблемы.

Несмотря на разницу высказываемых мнений, ожидается, что политическая декларация 25 ноября будет подписана. В альянсе существует единство по основному вопросу: Великобритания стала настолько проблемным ребенком, что пора ее отправить в одиночное плавание.