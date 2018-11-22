Подержанные праворульные авто можно ввозить без "ЭРА-ГЛОНАСС"

В Россию в течение года можно будет ввозить подержанные праворульные автомобили без системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Такой порядок утвердил премьер-министр Медведев.

Сейчас эту "тревожную кнопку" нужно устанавливать не только на новые машины, но и на импортные подержанные автомобили.

Требование привело к подорожанию японских машин. Кроме того, зачастую на таких автомобилях "ЭРА-ГЛОНАСС" просто не работала. Об этих проблемах главе кабмина недавно сообщил врио приморского губернатора Олег Кожемяко.