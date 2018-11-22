Женская сборная России досрочно вышла в полуфинал чемпионата Европы по керлингу

Российские керлингистки за тур до окончания кругового раунда чемпионата Европы, который в эти дни проходит в эстонском Таллине, обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Вместе с россиянками путевку в полуфинал добыли еще две сборные – Швеции и Швейцарии.

Команда России, в составе которой выступают Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева, 22 ноября одержала на турнире две победы, которые позволили ей оказаться в числе участников плей-офф.

За последнюю путевку в полуфинал чемпионата Европы будут бороться сборные Германии и Шотландии, которые уступили россиянкам в личных встречах. Плей-офф турнира начнется 23 ноября. В этот же день будет сыгран матч за третье место. Финал чемпионата Европы пройдет 24 ноября.