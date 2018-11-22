Евролига. Баскетболисты "Химок" оказались сильнее "Будучности"

В рамках регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" принимали на своей площадке черногорскую "Будучность". Российский клуб одержал уверенную победу, обыграв гостей со счетом 85:69 (18:17, 27:13, 20:24, 20:15).

Защитник "Химок" Алексей Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 22 очка и сделав 7 подборов и 7 передач. В составе проигравших лучшим оказался форвард Эрл Кларк (19 баллов).

Подмосковный клуб добился второй победы в нынешнем розыгрыше Евролиги. "Химки" идут на 12-м месте после восьми сыгранных матчей. В следующем туре соперником российской команды станет литовский "Жальгирис". Игра состоится в Каунасе 23 ноября.