Болельщики признали Дзюбу лучшим футболистом России в Лиге наций

На протяжении всех матчей Лиги наций УЕФА официальный партнер Российского футбольного союза проводил голосование среди болельщиков, чтобы определить лучшего игрока сборной России. По итогам опроса победа досталась нападающему национальной команды Артему Дзюбе.

Форвард российской сборной набрал 739 тысяч голосов, сообщает официальный сайт РФС. Дзюба получил памятный кубок вместе со множеством пожеланий от болельщиков.

Напомним, что сборная России заняла в своей группе второе место и не смогла пробиться в элитный дивизион Лиги наций.