IKEA уволит более семи тысяч человек, чтобы "стать проще"
Мебельный концерн IKEA намерен сократить штат сотрудников на 7,5 тысячи человек, чтобы оптимизировать систему управления, ставшую слишком бюрократичной, сообщает газета Financial Times.
По заявлению одного из управленцев, была создана структура, которая усложняет процесс быстрого принятия решений, в связи с чем якобы есть возможность сделать компанию немного "проще и эффективнее".
В то же время заявляется о планах создать рабочие места в рамках других направлений, таких как создание магазинов в центре городов, продвижение онлайн-магазинов, совершенствование работы службы доставки, сообщает РИА Новости.
IKEA — розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Сейчас компания работает в 47 странах мира, ее сотрудниками являются более 100 тысяч человек. В России у IKEA действуют 14 магазинов.
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