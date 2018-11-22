Магнус Карлсен: я ошибся в матче с Каруаной и все испортил

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен признался, что в ходе девятой партии матча за шахматную корону с американцем Фабиано Каруаной допустил ошибку, которая не позволила ему одержать первую победу в чемпионском поединке.

"Остался доволен стартом партии. Чувствовал, что у меня было преимущество, а затем я просто испортил все. Думаю, 25-й ход был ошибочным", — цитирует Карлсена Sportbox.ru.

Также он добавил, что ему бы хотелось вести в счете в матче с Каруаной, однако девять ничейных результатов подряд он не считает катастрофой.

Напомним, что 21 ноября норвежец, играя белыми фигурами, вновь не смог обыграть Каруану. Счет в матче – 4,5:4,5. 22 ноября шахматисты проведут десятую партию.