Рогозин: доля современного оборудования в Роскосмосе - 13%

Почти все производственное оборудование предприятий "Роскосмоса" устарело, но даже в таком состоянии российская космическая отрасль способна решить свои проблемы. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, производственные фонды "Роскосмоса" устарели, а современное оборудование составляет не более 13%. "Но это вопрос только денег", — заявил он, добавив, что станки будут обновлены, а люди уже готовы, и энтузиазма у них очень много.

Ранее Рогозин рассказывал РИА Новости о тяжелом экономическом положении его предприятий. Так, долги Центра имени Хруничева (делает ракеты "Протон" и "Ангара") составляют 111 млрд рублей. А Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (корабли "Союз" и грузовики "Прогресс"), должна 35 миллиардов.