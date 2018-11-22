Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" разгромить "Даллас"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Питтсбурге местные "пингвины" встречались с "Даллас Старз". Хозяева льда разгромили гостей со счетом 5:1. Одну из шайб забросил российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин.

Эта шайба стала для россиянина восьмой в нынешнем сезоне. Помимо него в составе победителей отличились Джейк Гюнтцель, Сидни Кросби, Патрик Хорнквист и Таннер Пирсон.

Российский вратарь "звезд" Антон Худобин был заменен на 29-й минуте матча. Он смог отразить лишь 11 бросков из 16.

Единственный гол у проигравших записал на свой счет Руупе Хинтц. Российские нападающие "Далласа" Александр Радулов и Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.

В другой встрече дня "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду победил "Чикаго Блэкхоукс" – 4:2. Российский нападающий "столичных" Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу. У проигравших россиянин Артем Анисимов отметился голевым пасом.