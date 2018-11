Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" разгромить "Даллас"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Питтсбурге местные "пингвины" встречались с "Даллас Старз". Хозяева льда разгромили гостей со счетом 5:1. Одну из шайб забросил российский форвард "Пингвинз" Евгений Малкин.

Эта шайба стала для россиянина восьмой в нынешнем сезоне. Помимо него в составе победителей отличились Джейк Гюнтцель, Сидни Кросби, Патрик Хорнквист и Таннер Пирсон.

Malkin' it look easy.



That's a five-game point streak for @emalkin71geno (1G-7A). pic.twitter.com/5c0MUdlA8t