Во Владивостоке автобус с детьми въехал в бетонную стену

Автобус с более чем 30 пассажирами, в том числе 17 детьми, врезался в подпорную стену во Владивостоке. Всех эвакуировали через окно, пострадавших нет.

Автобус занесло, и он уперся правым боком в сооружение из бетонных блоков, которое защищает дорогу от обвалов скального грунта с холма, вдоль которого идет проезд. Таким образом, двери автобуса оказались заблокированы стеной, и пассажиры не могли самостоятельно выбраться, сообщает ТАСС.

Спасатели выдавили лобовое стекло и по приставленной лестнице эвакуировали всех людей. По данным МЧС, никто не пострадал.