В четверг завершается регистрация на студенческую олимпиаду "Я — профессионал". Число её участников уже приближается к полумиллиону. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Участвовать могут все российские студенты, а также те, кто закончил вузы не ранее 2014 года.

Статистика показывает, что девушкам олимпиада интереснее — от них поступило почти 60 процентов заявок. А если говорить о направлениях, то больше всего желающих попробовать свои силы в психологии, математике, экономике и менеджменте, а также в лечебном деле.

Дипломантов олимпиады ждут денежные премии, льготное поступление в магистратуру и аспирантуру ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

"В этом году в олимпиаде приняла участие вся страна — это студенты из всех регионов в РФ, 85 человек. Сегодня мы завершаем прием заявок, поэтому обращаюсь к тем, кто еще не зарегистрировался: чтобы сделали все согласно своей традиции — в последнюю минуту. Сегодня такая возможность ещё есть", — говорит Валерия Касамара, руководитель олимпиады "Я — профессионал".