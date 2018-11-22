В Магаданскую область пришел мощный снежный шторм. На дорогах образуются снежные заносы. Видимость нулевая. Ветер сильный, порывистый, достигает 21 метра в секунду. Сильные снегопады.

Специалисты предупреждают о возможных сходах лавин, а синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.

Спасатели дежурят на опасных участках и рекомендуют жителям не выезжать за пределы населенных пунктов. Временно закрыли трассу Магадан-Балаганное-Талон. В регионе отменили занятия в школах, передает телеканал "Россия 24".