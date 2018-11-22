Кучеров набрал три очка в победном матче "Тампы" против "Флориды"

"Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду обыграла в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Флориду Пантерз" со счетом 7:3. Российский нападающий "молний" Никита Кучеров набрал три очка в этой встрече, забив одну шайбу и отдав партнерам две голевые передачи.

Kuch one-timer from the circle on the power play truly never gets old.#FLAvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/nDWUYlLGEj — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 22 ноября 2018 г.

В другом матче "Нью-Джерси Дэвилз" дома победил "Монреаль Канадиенс" со счетом 5:2. Защитник "дьяволов" Егор Яковлев набрал первое очко в НХЛ, отдав результативную передачу.

Другие результаты дня: "Каролина Харрикейнз" – "Торонто Мэйпл Ливз" – 5:2 (в составе победителей шайбу забросил Андрей Свечников), "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 5:0 (голевая передача Владислава Наместникова), "Баффало Сэйбрз" – "Филадельфия Флайерз" – 5:2.