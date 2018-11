Кучеров набрал три очка в победном матче "Тампы" против "Флориды"

"Тампа-Бэй Лайтнинг" на своем льду обыграла в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Флориду Пантерз" со счетом 7:3. Российский нападающий "молний" Никита Кучеров набрал три очка в этой встрече, забив одну шайбу и отдав партнерам две голевые передачи.

