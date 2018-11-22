Баскетболист Швед сделал выбор между сборной России и "Химками" в пользу клуба

Баскетболист сборной России и подмосковного клуба "Химки" Алексей Швед не примет участия в матче национальной команды против финнов. Эта встреча, являющаяся отборочной к Кубку мира-2019, состоится 30 ноября. В тот же день "Химки" сыграют в Евролиге с греческим "Панатинаикосом".

"Скорее всего, я буду играть за клуб, но 3 декабря, вероятно, сыграю за сборную. Говорю "скорее всего", если не будет никаких травм", — приводит слова Шведа ТАСС.

Напомним, что 3 декабря сборная России по баскетболу проведет еще один отборочный матч к Кубку мира-2019 против чешской команды. Он пройдет в подмосковных Химках.